В Вологде откроется центр реабилитации для участников СВО

В Вологде откроют реабилитационный центр для участников СВО. Его планируют открыть на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Уже составлена и утверждена «дорожная карта», объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Как заверил замгубернатора Эдуард Зайнак, профиль медицинского учреждения не изменится. Сохранятся все отделения, которые действуют в госпитале. Ветераны боевых действий, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, до ветеранов локальных конфликтов и дальше будут проходить лечение и восстановление в госпитале.

Центр заработает в мае 2024 года и будет рассчитан на 30 коек. Здесь будут оказывать помощь пациентам с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, соматическими заболеваниями. Появится отделение реанимации.

Из областного бюджета планируется выделить свыше 155 млн рублей.