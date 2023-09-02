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НовостиОбщество2 сентября 2023 20:57

В Вологде откроется центр реабилитации для участников СВО

Вологодскому областному госпиталю для ветеранов войн выделено из областного бюджета 155 млн рублей
Источник:kp.ru

В Вологде откроют реабилитационный центр для участников СВО. Его планируют открыть на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Уже составлена и утверждена «дорожная карта», объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Как заверил замгубернатора Эдуард Зайнак, профиль медицинского учреждения не изменится. Сохранятся все отделения, которые действуют в госпитале. Ветераны боевых действий, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, до ветеранов локальных конфликтов и дальше будут проходить лечение и восстановление в госпитале.

Центр заработает в мае 2024 года и будет рассчитан на 30 коек. Здесь будут оказывать помощь пациентам с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, соматическими заболеваниями. Появится отделение реанимации.

Из областного бюджета планируется выделить свыше 155 млн рублей.