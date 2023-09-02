"Северсталь" рванула на старте: выиграла у "Сочи" 6:3

«Северсталь» начала сезон Континентальной хоккейной лиги с победы. Шесть шайб череповчане забросили «Сочи».

Матч был дебютным для тренера команды Андрея Козырева. Как сообщил накануне ХК «Северсталь», в новом сезоне капитаном команды стал Василий Токранов, ассистентами — Марк Барберио и Даниил Вовченко.

В итоге первая игра с командой "Сочи", которая проходила в Череповце, закончилась она со счётом 6:3.

У победителей дублем отметился Кирилл Пилипенко (25:28, 27:49), Егор Степанов (35:21), Андрей Чуркин (41:56), Никита Рожков (52:06) и Адам Лишка (58:05). В «Сочи» голы на счету Амира Гараева (08:37), Борны Рендулича (32:27) и Джесси Грэма (55:58).

Следующий матч 4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Сочи» - с "Куньлунь Ред Стар".