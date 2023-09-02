Мать потонувшей 9-летней девочки пойдет под суд в Вологодской области

В Вытегорском районе под суд пойдет мать утонувшей девочки. Следователи передали в районный суд уголовное дело.

9-летняя девочка купалась возле устья реки Андома, впадающей в Онежское озеро. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 39-летняя жительница Вытегры "легкомысленно разрешила купаться дочери в необорудованном для этого месте и в водоеме, дно которого имеет свалы со значительными перепадами глубины". В результате школьница утонула, были вызваны спасатели, которые извлекли тело из воды.

Женщину обвиняют по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).