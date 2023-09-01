В Дагестане КамАЗ с 12 вологодскими полицейским напоролся на отбойник и перевернулся

В Дагестане попали в ДТП полицейские из Вологодской области. Как сообщает портал НьюсВО, 31 августа в интернете появились кадры: КамАЗ врезался в отбойник на дороге в Унцукульском районе Дагестана и перевернулся. КамАЗ принадлежит МВД, в нем находилось 12 вологжан. Два человека получили травмы и были госпитализированы. О том, что в КамАЗе действительно ехали правоохранители именно из Вологодской области, порталу РБК Вологда подтвердили в в пресс-службе УМВД Дагестана. Однако откуда и куда они ехали не сообщается. "По понятным причинам не сообщаем, поскольку это секретная информация", - цитируют журналисты слова пресс-службы республиканского УМВД.