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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:22

В Дагестане КамАЗ с 12 вологодскими полицейским напоролся на отбойник и перевернулся

Сообщается о двоих пострадавших
Иван Чухнин

В Дагестане попали в ДТП полицейские из Вологодской области. Как сообщает портал НьюсВО, 31 августа в интернете появились кадры: КамАЗ врезался в отбойник на дороге в Унцукульском районе Дагестана и перевернулся. КамАЗ принадлежит МВД, в нем находилось 12 вологжан. Два человека получили травмы и были госпитализированы. О том, что в КамАЗе действительно ехали правоохранители именно из Вологодской области, порталу РБК Вологда подтвердили в в пресс-службе УМВД Дагестана. Однако откуда и куда они ехали не сообщается. "По понятным причинам не сообщаем, поскольку это секретная информация", - цитируют журналисты слова пресс-службы республиканского УМВД.