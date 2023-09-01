Инвесторам в экономику Вологды предоставят землю без торгов

Три из них направлены на импортозамещение. Компании, которые будут их реализовывать, получат земельные участки без торгов.

Одна из компаний, получивших поддержку, — ООО «Протемол», которая год назад выкупила территорию бывшего завода «СКДМ», где занимается своим производством. Совместный проект с Минпромторгом России предполагает производство крупногабаритного оборудования: вакуум-выпарных аппаратов и распылительных сушилок. Такая техника позволяет проводить комплексную переработку молочной сыворотки на предприятиях.

«Одну установку мы делаем у себя на предприятии, а сушку возим из Индии. Планируем делать обратный инжиниринг и запускать производство у себя. Встал вопрос, где нужно собирать и испытывать продукцию», — говорит директор ООО «Протемол» Максим Молчанов.

Компания приобретет земельный участок на ул. Северной и начнет строительство цехов в 2024–2026 годы.

Компания «Транс-М» планирует производить запасные части и комплектующие для импортной техники.

«Мы занимаемся грузоперевозками сыпучих материалов и эксплуатируем спецтехнику, в том числе гусеничную технику Volvo и Huyndai. Сейчас есть проблемы у потребителей, которые мы хотим решить. Возникают трудности по поставкам, высокая стоимость. Производство мы начнем с крепежных элементов», — говорит генеральный директор ООО «ТРАНС-М» Михаил Зуев.

Еще один проект предполагает расширение производственного комплекса «КопытРемСервис» (объем инвестиций — порядка 100 млн рублей). Компания планирует построить производственный комплекс для оборудования в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, два проекта были рекомендованы на Инвестиционный совет при Губернаторе: это проект строительства лечебно-диагностического центра компании «Бодрость» и строительство газонаполнительной автомобильной компрессорной станции от ООО «Росгаз» (объем инвестиций — 180 млн рублей).

За девять месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал региона за счет всех источников составил 111,5 млрд рублей. Вологодская область входит в топ-25 регионов с высокой инвестиционной активностью, такие цифры называет пресс-служба администрации города.