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НовостиСпорт1 сентября 2023 10:49

Вологодский лыжник, олимпийский чемпион Денис Спицов проходит лечение после укуса клеща

Он даже пропустил соревнования
Иван Чухнин

Денис Спицов родился в поселке Вожега. Он олимпийский чемпион в эстафете, четырехкратный призер Олимпийских игр.

Планы именитого лыжника откорректировал клещ: Денис Спицов пропустил летний чемпионат тюменской области на лыжероллерах. Хоят утверждается, что здоровью ничего не угрожает, он лечится.

«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два», — сообщил тренер Юрий Бородавко.