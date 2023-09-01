Вологодский лыжник, олимпийский чемпион Денис Спицов проходит лечение после укуса клеща

Денис Спицов родился в поселке Вожега. Он олимпийский чемпион в эстафете, четырехкратный призер Олимпийских игр.

Планы именитого лыжника откорректировал клещ: Денис Спицов пропустил летний чемпионат тюменской области на лыжероллерах. Хоят утверждается, что здоровью ничего не угрожает, он лечится.

«Спицов проверился после укуса клеща, со здоровьем у него все в порядке. Но ему все равно нужно пройти обязательное медикаментозное лечение, поэтому тренировочные нагрузки снижены до тех пор, пока он не пройдет полный курс. Денис должен присоединиться к команде на сборе чуть позже. С запозданием, максимум на день-два», — сообщил тренер Юрий Бородавко.