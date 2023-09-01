О духовном и земном пути сенатора Елены Авдеевой рассказали насельницы Ново-Леушинского монастыря

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В Череповецком районе 1 сентября в 13 часов пройдет отпевание сенатора Елены Авдеевой.

Как сообщал сайт КП-Вологда, вечером 29 августа она скончалась на 56 году жизни.

Как сообщают православные, это случилось в день попразднства Успения Божией Матери, праздников Спаса Нерукотворного и Федоровской иконы Божией Матери.

Насельницы монастыря называют Елену Авдееву любимой прихожанкой и помощницей.

И рассказывают о духовной стороне жизни Елены Осиповны.

"Отошла после продолжительной и тяжелой болезни, с которой боролась с Божией помощью до конца. Мы, насельницы Ново- Леушинского монастыря, молитвенно поддерживали ее. Вместе с Еленой ждали чуда исцеления, просили Божию Матерь, многих святых, нашу дорогую игумению Таисию и, конечно, Самого Господа. И чудеса происходили. Дважды за этот непростой год Елена Осиповна, казалось, безвозвратно уходила из земной жизни. Но Всемилостивый Господь возвращал ее к нам, чтобы вместе потрудиться для Бога, реализовать намеченные планы", - сообщается в группе монастыря ВКонтакте.

По из словам, еще будучи мэром города Череповца Елена Осиповна узнала о затопленном Леушино, матушке игумении Таисии.

"Ей очень хотелось внести свою лепту в прославление Леушинской игумении- удивительной подвижницы благочестия. Тогда- то и возникла идея создания музея, посвященного затопленному монастырю, на месте снесенного из- за ветхости "чайного домика" в Мяксе", - пишут насельницы. Елена Осиповна очень торопилась успеть и торопила всех.

Торопила порою жестко - словно знала, сколько ей отпущено.

"С Божией помощью и с помощью благотворителей успела. Музей почти готов и, надеемся, в октябре, в день рождения матушки игумении Таисии, торжественно откроется, как хотелось Елене Осиповне", - заверили сестры Ново-Леушинского монастыря.

Они говорят, что Авдеева была для них и благодетельницей, привлекшей к строительству монастырского Дома паломника спонсоров, идейным вдохновителем выигранных нами грантов по рукодельной мастерской. И, конечно, была для нас "сестрой во Христе- чуткой, заботливой, любящей старое Леушино, нашу обитель и Мяксу, требовательной, если это касалось дела".

По их оценке, за недолгие годы земной жизни Елена Осиповна достигла многого. Стала мэром крупного промышленного города, сенатором Российской Федерации, любящей матерью двух замечательных сыновей. "О рабе Божией Елене останется добрая память в сердцах многих и многих. Всех, кто с ней общался, встречался и кому она помогала", - .

Отпевание Елены Осиповны Авдеевой назначено на 1 сентября в 13:00 в храме Ново-Леушинской обители, на территории которой она и будет похоронена.

Как ранее сообщалось, здание «Чайного домика» строится по инициативе и на средства Елены Авдеевой. "В этом году село отметит 570-летие и музей станет хорошим подарком для жителей Мяксы и всего Череповецкого района", - сообщал глава округа Роман Маслов.

19 августа ВКонтакте на странице Елены Авдеевой появилась запись: "Музей «Чайный домик» в Мяксе сегодня принял первых посетителей.

Как и планировалось, это произошло в день рождения поселения. Сегодня Мяксе исполнилось 570 лет. Новое музейное пространство - подарок для жителей и гостей этой гостеприимной земли. От идеи сохранения памяти Леушинского монастыря до воплощения ее в жизнь проделан большой путь. И хочется сказать слова благодарности тем, кто помогал двигаться к этой цели. Это Ново-Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь во главе с настоятельницей игуменией Кириллой, глава Мяксы Леонилла Киселева, Администрация Череповецкого района и Роман Маслов.

Вместе мы сделали большое дело. Теперь есть домик, где можно прикоснуться к быту дореволюционного женского монастыря, узнать о жизни и судьбе подвижницы православия игумении Таисии.

Музей практически готов, остались завершающие штрихи. Следующий шаг - подготовка экспозиции. Торжественное открытие запланировано на осень, когда она будет завершена..."

Так выглядел "Чайный домик".