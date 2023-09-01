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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 8:40

Полицейская машина во время погони попала в ДТП на востоке Вологодчины

Источник:kp.ru

В Кич-Городке полицейский автомобиль во время погони попал в ДТП. Инцидент произошел в Кичменгском Городке. Там в ночь на 1 сентября был заснят ролик, который попал в соцсеть. Местные жители выложили ролик в группе "Онлайн Вологда".

На видео полицейская машина преследует мотоциклиста, но все заканчивается плачевно для авто: на перекрестке происходит столкновение с другим автомобилем.

В пресс-службе областного УМВД факт ДТП подтвердили. По данному факту проводится проверка. Предварительная информация - пострадавших нет, машины получили механические повреждения.