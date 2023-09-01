Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 8:34

В Пицунде вологодская девушка-подросток спасла тонувшего

Алине Смирновой только 15 лет
Иван Чухнин

В Абхазии девочка-подросток из Вологды спасла тонущего ребенка. Об этом сообщает МЧС республики. 15-летняя девочка из Вологды не растерялась - спасла ребенка на пляже в Абхазии. ЧП случилось 26 августа на одном из пляжей Пицунды.

Школьница Алина Смирнова купалась и заметила, что нырнувший неподалеку мальчик долго не выныривает.

Она бросилась спасать ребёнка.

- Выяснилось, что Матвея свели судороги и он стал захлебываться,- сообщает МЧС республики Абхазия.

В итоге Матвей был спасен, его жизни ничто не угрожает.