В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

В Тотемский район пришла похоронка.

В Вологодскую область пришла похоронка.

В ходе проведения специальной воной операции 24 августа погиб стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового отделения рядовой Сергей Непеин из Тотемского округа. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Селянин ВКонтакте.

Сергей Непеин начал службу в 2022 году добровольцем отряда «Барс», с начала 2023-го года стал военнослужащим российской армии.

Воевал в одной из самых горячих точек зоны СВО - в районе Работино Запорожской области. В октябре 2022 года Сергею Непеину за личное мужество и отвагу была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.