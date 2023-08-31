Сокольские CLT-панели будут использоваться на Крайнем Севере и Дальнем Востоке

Многоэтажные дома из деревянных панелей - это реальность.

29 августа в Москве состоялся круглый стол по деревянному домостроению, организованный АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (АО «КРДВ»). На мероприятии выступил вице-президент по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике ПАО «Сегежа Групп» Николай Иванов. Он акцентировал внимание на проектах развития производства деревянных домокомплектов заводского изготовления в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 22 марта 2023 года.

Соответствующий промышленный кластер ПАО «Сегежа Групп» расположен в г. Сокол Вологодской области. В него входят – АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» и ООО «Сокол СиЭлТи». Это крупнейший комплекс деревообрабатывающих производств в европейской части России, лидер по выпуску клееной конструктивной балки и пионер в сфере заводского выпуска CLT-панелей. «Сокольский ДОК» занимает первое место в России по производству домокомплектов из клееного бруса, мощность – около 90 тыс. куб. м или 250 тыс. кв. м жилья в год. Мощность «Сокол СиЭлТи» - 50 тыс. куб.м CLT-панелей или 200 тыс. кв. м жилья в год. Технологические возможности этой объединенной промышленной площадки позволяют производить практически полный комплект деталей для современных деревянных домокомплектов заводского изготовления: CLT-панели, клееный брус, клееную конструкционную балку и другие элементы.

Технологии клееного бруса и CLT могут стать полезным инструментом для решения жилищного вопроса на российском Крайнем Севере. Дело в том, что CLT-конструкции и клееный брус меньше весят и меньше нагружают фундамент – в сравнении с железобетоном. Поэтому здания из CLT можно возводить на старых фундаментах. При этом CLT отлично справляются с функциями несущих и ограждающих элементов, стен и перекрытий, выдерживают большие нагрузки без усадки и деформации.

Что особенно важно для Крайнего Севера и Дальнего Востока – CLT-панели обладают высокой энергоэффективностью и сейсмостойкостью. Еще одно преимущество: строительство из CLT-панелей возможно круглый год, в любых температурных условиях, поскольку отсутствуют мокрые процессы и сварка. Это также минимизация производственных отходов, строительного мусора и шумового загрязнения, снижение выбросов СО2, ускорение темпов строительства в 4-5 раз по сравнению с решениями на основе железобетонных технологий. Натуральная древесина также создает благоприятный для здоровья человека микроклимат в помещениях, повышает уровень благополучия жильцов.

По мнению Николая Иванова, производственная стратегия деревянного домостроения ПАО «Сегежа Групп» может быть органично встроена в федеральные программы развития российского Крайнего Севера. АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» является федеральным институтом по привлечению инвестиций и сопровождению проектов в этих регионах. Среди его задач также создание и управление здесь преференциальными режимами реализации инвестпроектов. Таким образом, объединение усилий ПАО «Сегежа Групп» и АО «КРДВ» может способствовать развитию отечественной лесной промышленности и созданию современного жилого фонда на Дальнем Востоке и в Арктике.

- ПАО «Сегежа Групп» готова активно подключаться к девелоперским проектам на российском Дальнем Востоке и в Арктике. Технологии деревянного домостроения холдинга отлично подходят для возведения ИЖС, МКД, эко-отелей, глэмпингов, создания разветвленной социальной и туристской инфраструктуры с минимальной нагрузкой на окружающую среду. На современном этапе развития российского ЛПК производственные мощности по выпуску деревянных домокомплектов заводского изготовления (не только ПАО «Сегежа Групп») расположены, главным образом, в европейской части России. Поэтому серьезным подспорьем развитию деревянного домостроения в ДФО, до создания соответствующих производственных мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, станет государственная поддержка соответствующих проектов, в том числе путем установления корректирующих коэффициентов к цене строительства объектов для компенсации дополнительных логистических затрат, - уверен Николай Иванов.

- «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» продолжит оказывать содействие ПАО «Сегежа Групп» в его новых проектах, в том числе связанных с развитием деревянного домостроения, – отметил руководитель лесопромышленного направления АО «КРДВ» Андрей Федоров.