У череповецких второклассников появится особый дневник

Особый школьный дневник с этого учебного года появится в образовательных учреждениях Череповца. "Мы запускаем пилотный проект, который, надеемся, понравится детям. Ученики вторых классов 25 школ бесплатно получат лимитированные дневники. В них можно не только записывать расписание уроков и домашнее задание, но и узнать интересные факты о достопримечательностях нашего города", - рассказал мэр города Вадим Германов ВКонтакте.

Каждую неделю ребята будут знакомиться с памятниками, улицами и зданиями.

Кроме того, будет проходить фотоконкурс для классов: самые активные, сделавшие больше снимков на фоне знаковых мест Череповца, получат призы.

А в конце года появится памятный альбом с лучшими кадрами.

Эксперимент проведут со второклассниками. Если проект станет успешным, то в будущем такой дневник появится и у старших классов.