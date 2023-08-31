В Кириллове реставрируют вещи, принадлежавшие священникам

Вещи, когда-то принадлежавшие священникам, реставрируют в вологодском Кирилло-Белозерском музее. Специалисты восстанавливают набедренник XVIII века из Нило-Сорской пустыни и покров на жертвенник XIX века из Горицкого монастыря. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего музея Вологодчины. Оба памятника были загрязнены и деформированы. "За столько лет они накопили на себе и пятна чернил, и пятна ржавчины, воска, были выгорания на некоторых участках и утраты в местах сечений. Золотые и серебряные нити тканного узора изделий потемнели и порвались", - говорит художник-реставратор Анастасия Тараканова.

Ранее доступ к этим вещам имели только священники: покров использовался при богослужениях, а набедренник являлся частью богослужебного облачения и представлял собой прямоугольник, который носится на длинной ленте у бедра. Право ношения такого набедренника дается священникам в качестве награды.

Оказалось, что эти экспонаты поступили в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника довольно давно. Но до этого года здесь не могли найти мастеров, способных их отреставрировать.

"Исправить сложившуюся ситуацию удалось благодаря созданию современных реставрационных мастерских на базе музея", - пояснил гендиректор учреждения Михаил Шаромазов. Мастерские открыли в прясле крепостной стены XVII века, примыкающем к Белозерской башне.

Музеем для мастерским по тканям было закуплено оборудование, как для проведения исследований перед реставрацией, так и для консервационно-реставрационных работ на памятниках. Были приобретены вакуумный и световой столы, микроскопы цифровые и оптические, термошпатели, реставрационные столы, шкафы для хранения химических реактивов, оборудование для хранения музейных предметов в мастерских, вытяжные шкафы, пылесосы для реставрации тканей, лампы-лупы… Каждому реставратору была подведена индивидуальная вытяжка. После этого была проведена кадровая работа и молодые специалисты приступили к своей деятельности.

С помощью их усилий и мастерства удалось сохранить такие предметы, как Покров на жертвенник (XVIII в.) , Венец (XVIIIв.), фелонь (XVII в.),пелену Никиты Столпника (XVII в.), оклад для иконы XVIII века «София Премудрость Божия», стихарь (XVIII в.) и десятки других экспонатов из фонда музея, которые входят в богатую коллекцию культурного наследия страны…»