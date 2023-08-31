Череповецкие изобретатели разработали модуль для определения траектории полета квадрокоптеров

Специалисты Череповецкого государственного университета работают над системой для определения расстояния до летящего квадракоптера и направления его движения. Вычисления будут производиться по звуку. Об этом сообщает пресс-центр оператора акселерационных программ «Платформа НТИ».

Система будет представлять программно-аппаратный комплекс, состоящий из матрицы микрофонов и искусственного интеллекта.

Микрофоны будут мониторить акустическую обстановку и передавать информацию об окружающих звуках на компьютер. Данные обрабатывает ИИ, который способен выделить звук летящего дрона и определить расстояние и направление до него.

Испытания системы начнутся в этом году. Разработчики ожидают, что разработанная череповчанами система сможет обнаруживать объекты в радиусе одного километра с точностью 94%.

Сейчас дроны отслеживаются, как правило, видеокамерами, тепловизорами и радиопеленгаторами. Эти системы визуального анализа имеют большие размеры, активные схемы обнаруживают себя в эфире.

Звуковой же модуль нельзя обнаружить, поскольку он не излучает сигналы. Также он способен работать в полной темноте и обладает меньшими размерами.