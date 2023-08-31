Вологда вошла в ТОП-5 лучших направлений для туризма на Русском Севере

Сайт tutu.ru назвал пять лучших направлений Русского Севера для отпуска в бархатный сезон. Это Вологда, Мурманская область, Карелия, Архангельск и Коми.

В Мурманской области эксперты выделили Териберку: киты, кладбище кораблей, камни, напоминающие яйца драконов, а также водопады в 100 километрах от Мурманска.

В Карелии можно посмотреть мраморные каньоны в горном парке Рускеала, в Архангельской области - путешествия по берегам Белого моря.

Замыкает рейтинг Коми, который называют краем гостеприимных людей, красивой природы и легенд.

Вологда возглавила рейтинг. Эксперты находят город уютным, с деревянными домами, украшенными резными ставнями. "Перед некоторыми постройками сохранились те самые палисады - небольшие заборчики, воспетые ансамблем «Песняры». Еще один городской символ - кружево. Ну а лучший вид на город открывается с колокольни Софийского собора", - отмечают эксперты сервиса tutu.ru.