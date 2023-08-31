Вологжанка подарила квартиру и машину мошенникам

Женщина сражалась с мошенниками, спасая накопления. Она даже продала двухкомнатную квартиру и автомобиль. Злоумышленники звонили ей в течение месяца. И убедили-таки 70-летнюю вологжанку перевести свои деньги на "безопасный" счет. Женщина сначала продала двухкомнатную квартиру, а затем автомобиль "Лада".

«По указанию мошенников, вологжанка перевела 3 337 000 рублей на различные счета, а оставшуюся часть денег передала приехавшему неизвестному. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию она приехала нищей - когда поняла, что отдала все свои деньги мошенникам.