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НовостиОбщество31 августа 2023 8:06

Вологжанка подарила квартиру и машину мошенникам

Она потеряла почти 7 миллионов рублей
Иван Чухнин

Женщина сражалась с мошенниками, спасая накопления. Она даже продала двухкомнатную квартиру и автомобиль. Злоумышленники звонили ей в течение месяца. И убедили-таки 70-летнюю вологжанку перевести свои деньги на "безопасный" счет. Женщина сначала продала двухкомнатную квартиру, а затем автомобиль "Лада".

«По указанию мошенников, вологжанка перевела 3 337 000 рублей на различные счета, а оставшуюся часть денег передала приехавшему неизвестному. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей», - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию она приехала нищей - когда поняла, что отдала все свои деньги мошенникам.