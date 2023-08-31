Банк не выдал череповчанке 1 200 000 рублей для мошенников

Женщина хотела взять в банке деньги для мошенников. Ей отказали и таким образом сберегли 1,2 млн рублей. 78-летняя череповчанка пыталась снять крупную сумму. Ей отказали и она обратилась в дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве.

25 августа ей позвонили из банка - неизвестный мужчина пытается по доверенности снять деньги с ее счета. Но ей плдсказали - что спасти сбережения, нужно срочно снять их со счета.

И пенсионерка отправилась за деньгами. Но выдать ей денежные средства в размере 1 200 000 рублей отказались - сославшись на то, что сначала деньги необходимо заказать. Это череповчанка сделала и пришла вновь в банк.

Хотя звонившая девушка предупредила пенстонерку, чтобы она никому не рассказывала о сложившейся ситуации, а сотрудникам банка говорила, что деньги ей нужны на покупку земельного участка, сотрудники заподозрили неладное и отказались выдавать деньги женщине. На место была вызвана полиция.

Правоохранителям пенсионерка рассказала то, что ей велели звонившие - что деньги нужны на покупку участка. И писать заявление о мошенничестве отказалась.

29 августа пенсионерка вновь поехала в банк, где ей отказали. После чего пришел ее внук и вызвал полицию. Таким образом, женщина не потеряла 1 200 000 рублей.