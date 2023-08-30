В Вологде сожгли два автомобиля

В Вологде сгорели две машины. ЧП случилось в ночь на 30 августа во дворе дома №29 по улице Новгородской. По предварительной информации, первым загорелся паркетник "Рено Каптюр", затем огонь перекинулся на рядом стоявший "Фольксваген Поло".

Выяснилось, что «Рено» принадлежит женщине 1968 года рождения. Пламя практически полностью уничтожило его. У Фольксвагена огонь повреждено лакокрасочное покрытие задней части. Наиболее вероятная версия произошедшего - поджог, сообщает региональное управление МЧС.