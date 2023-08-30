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НовостиПроисшествия30 августа 2023 14:36

В Вологде сожгли два автомобиля

Один их них - практически полностью
Иван Чухнин

В Вологде сгорели две машины. ЧП случилось в ночь на 30 августа во дворе дома №29 по улице Новгородской. По предварительной информации, первым загорелся паркетник "Рено Каптюр", затем огонь перекинулся на рядом стоявший "Фольксваген Поло".

Выяснилось, что «Рено» принадлежит женщине 1968 года рождения. Пламя практически полностью уничтожило его. У Фольксвагена огонь повреждено лакокрасочное покрытие задней части. Наиболее вероятная версия произошедшего - поджог, сообщает региональное управление МЧС.