В Вологодской области 372 медика пришли работать на село за 11 лет по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

На Вологодчине 372 сельских медработника получили подъемные выплаты - 287 врачей и 85 фельдшеров и медсестер. Правда, эта цифра - сумма за 11 лет существования программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». То есть в среднем - 31 медик приходит на село, по одному специалисту на район в год. Такими темпами решается дефицит кадров - для закрепления докторов на местах работают меры социальной поддержки.

«Пополнение прибыло практически в каждый сельский район, в том числе отдаленные - Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Никольский и другие. Хорошим стимулом стала выплата подъемных в размере 1,5 и 1 миллион рублей для докторов и 750 и 500 тысяч рублей для фельдшеров, в зависимости от удаленности. Планируем, что в 2023 году участниками программ станут 55 медработников», - рассказал начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.