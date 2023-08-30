Мусорщики запада Вологодчины нарушили антимонопольное законодательство

Мусорный регоператор оскандалился: УФАС выявило нарушения в действиях мусорного монополиста - ООО «Чистый След». В ведомстве установили, что в далеком 2021 году фирма заключила контракты на оказание услуг по перевозке мусора с единственным поставщиком, ООО «АвтоГарант», без проведения обязательных торгов.

- Такие действия регионального оператора препятствовали доступу на товарный рынок другим организациям, работающим в области транспортирования ТКО в Западной зоне Вологодской области, то есть, привели к ограничению конкуренции, - отмечают в управлении антимонопольной службы по Вологодской области.

Причем перед тем, как заключить контракты, регоператор в одностороннем порядке расторг предыдущие договоры. Ранее они были подписаны с индивидуальным предпринимателем.

И это не единственное нарушение. УФАС выявило в действиях "Чистого следа" нарушения прав потребителей коммунальной услуги. Так, в декабре прошлого года регоператор в одностороннем порядке расторг два контракта, заключенные по результатам проведения торгов с ООО «Эколига».

Один контракт был на перевозку мусора на территории Устюженского района, второй - в границах Зашекснинского района Череповца и части Череповецкого района. После этого «Чистый След» внес изменения в аукционную документацию и разместило на госзакупках уведомление о проведении повторных торгов. Их победителем стало ООО «Интеграл». При этом общая цена за транспортирование ТКО увеличилась на 7 679 625 рублей.

- Вологодское УФАС считает, что такие действия регионального оператора по направлению ООО «Эколига» односторонних отказов от исполнения условий контракта свидетельствует о злоупотреблении им своим доминирующим положением на соответствующем рынке услуг. Это привело не только к нарушению прав и законных интересов ООО «Эколига», но и к нарушению интересов неопределенного круга потребителей коммунальной услуги, поскольку допущенные нарушения привели к увеличению собственных расходов регионального оператора, - сообщает ведомство.

УФАС сильно припозднились: заключенные с нарушениями контракты либо исполнены, либо находятся в стадии исполнения. Поэтому в УФАС приняли решение не выдавать регоператору предписание "в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду".

За нарушения антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.