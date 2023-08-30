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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:55

Семья разбилась на трассе Москва Архангельск в Вологодской области

Иномарка вылетела с дороги и врезалась в ЛЭП
Иван Чухнин
Трагедия произошла в Сямженском районе.

Трагедия произошла в Сямженском районе.

В Вологодской области на трассе М-8 иномарка вылетела с трассы. Ее остановил столб линии электропередачи. Один человек погиб, трое получили травмы.

Смертельная авария произошла около полуночи в Сямженском округе. По информации регионального управления ГИБДД, ДТП случилось на 559-м километре федеральной трассы Москва - Архангельск.

Автомобиль Ниссан, за рулем которого был 48-летний мужчина, вылетел с трассы кювет, где перевернулся и врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии водитель погиб на месте, а трое пассажиров иномарки. Среди пострадавших дети 10-ти и 16-ти лет.

Обстоятельства трагедии уточняются.