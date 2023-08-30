Семья разбилась на трассе Москва Архангельск в Вологодской области

Трагедия произошла в Сямженском районе.

В Вологодской области на трассе М-8 иномарка вылетела с трассы. Ее остановил столб линии электропередачи. Один человек погиб, трое получили травмы.

Смертельная авария произошла около полуночи в Сямженском округе. По информации регионального управления ГИБДД, ДТП случилось на 559-м километре федеральной трассы Москва - Архангельск.

Автомобиль Ниссан, за рулем которого был 48-летний мужчина, вылетел с трассы кювет, где перевернулся и врезался в опору линии электропередач.

В результате аварии водитель погиб на месте, а трое пассажиров иномарки. Среди пострадавших дети 10-ти и 16-ти лет.

Обстоятельства трагедии уточняются.