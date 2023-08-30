В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

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В ходе СВО погиб 24-летний сокольчанин, ушедший служить по мобилизации. О смерти земляка сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.

«20 августа на территории Луганской народной республики погиб Илья Андреевич Линьков. Молодой парень, буквально месяц не доживший до своего 25-летия», — написал он на своей странице.

Илья Линьков жил в деревне Пашенино, учился в Архангельской школе, а после окончания девяти классов поступил в Сокольский лесопромышленный техникум.

Сокольчанин был мобилизован в 2022 году, участвовал в специальной военной операции в должности заместителя командира боевой машины, исполнял обязанности наводчика-оператора мотострелковой роты. Погиб при выполнении боевой задачи.

У Ильи остались жена и двухлетний сын.