Пожилая вологжанка с топором выставил полицейского за дверь

Теперь 71-летней женщине грозит до пяти лет колонии: она напала на полицейского с топором.

В Бабаевском округе она таким образом в июне этого года выгнала из квартиры женщину-полицейскую. Теперь пожилой гражданке грозит суд.

По информации регионального управления следкома, полицейские появились в квартире пожилой гражданки после сообщений о ЧП в ее жилье.

«Хозяйка, высказав угрозу расправой, вооружилась топором и вынудила женщину-участковую уполномоченную выйти на улицу. Своим агрессивным поведением она воспрепятствовала законной деятельности представителей власти», - рассказали в управлении следственного комитета.

Расследование уголовного дела закончено и в ближайшее время агрессивная женщина окажется на скамье подсудимых.