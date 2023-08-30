Стало известно какое вологодское мороженое любят в Израиле

Стало известно, какое вологодское мороженое пользуется популярностью в Израиле. Поставки его растут.

С начала 2023 года в эту страну экспортировано больше лакомства, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

- С начала 2023 года в Израиль экспортировано 52,6 тонн вологодского мороженого. Стоит отметить, что экспорт мороженого в Израиль уже превзошел результат прошлого года. За весь 2022 год эта страна получила 48,6 тонн холодного лакомства из Вологды, - говорится на сайте ведомства.

23 августа был выдан ветеринарный сертификат на очередную партию - 7,9 тонн мороженого. Груз ушел в Израиль морским путем из Санкт-Петербурга. В нем 11 видов мороженого. Всего больше, около 1,8 тонн, ванильного пломбира в вафельном стаканчике с шоколадной глазурью. Кроме того, одна тонна эскимо в шоколаде и 800 килограммов эскимо с миндалем.