Фото: Вадим Германов, Телеграм.

29 августа скончалась Елена Авдеева - бывший мэр Череповца, сенатор в Совете Федерации от Вологодской области. Об этом сообщил Вадим Германов, мэр Череповца.

"Она всей душой болела за наш город и нашу область. Каждую проблему она пропускала через себя, искренне переживала неудачи и также искренне радовалась победам.

Нам будет не хватать ее мудрости, поддержки и простого человеческого тепла", - написал он в Телеграм-канале.

Гражданская панихида пройдет 31 августа в 10:00 в городском ритуальном центре на Боршодской 38-Б.

Похоронена она будет 1 сентября в Мяксе.

Елена Осиповна родилась в июле 1968 года в Череповце. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Работала в налоговых органах. В 2006 году перешла на работу в мэрию Череповца. Главой города с декабря 2006 года по декабрь 2011 был Олег Кувшинников. С 2006 по 2012 годы Елена Авдеева возглавляла управление городской экономики и торговли. В 2012 году Елена Авдеева стала заместителем мэра Череповца Юрия Кузина, курировала социальные вопросы. 14 сентября 2017 году вскоре после отставки Кузина, стала мэром Череповца. Была назначена депутатами Городской думы Череповца на конкурсной основе. 19 сентября 2019 года вступивший в должность губернатор Олег Кувшинников наделил Елену Авдееву полномочиями члена Совета Федерации РФ от исполнительного органа власти Вологодской области.

Среди последних публикаций Елены Авдеевой ВКонтакте - немало страниц, посвященных Мяксе, Ново-Леушинскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Там ведется строительство музея Леушинского монастыря.

В частности, силами монастыря и добровольными помощниками, среди которых и Елена Осиповна, построен Чайный домик.

Как сообщает Вадим Германов, 1 сентября в 13.00 отпевание Елены Авдеевой пройдет именно в селе Мяксе, в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Фото от 9 мая 2023 года, Мякса. ВКонтакте, страница Елены Авдеевой.

Сруб для "Чайного домика" изготовили его в Бабаевском ДОКе. Страница Елены Авдеевой, 11 мая 2023 года.

Как сообщил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, сенатор от Вологодской области Елена Авдеева ушла из жизни после тяжелой болезни.