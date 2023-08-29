Умный современный стадион появился в Вологде у школы №28

"Умную" спортплощадку построили у школы №28 в Вологде. В Вологде у школы №28 открыли "умный" стадион стоимостью более 67 млн рублей. Заниматься на тренажерах помогает QR-код, благодаря которому можно получить рекомендации о правильном выполнении упражнений. На стадионе есть футбольное поле с трибуной, беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, уличные силовые тренажеры и оборудование для воркаута.

- Связь спорта и IT-технологий делают площадку умной. В будни днём здесь будут заниматься ученики школы 28, многопрофильного лицея, детских садов, в остальное время – жители микрорайона, - рассказал мэр города Сергей Воропанов.

Всего из федерального, областного и местного бюджетов было потрачено 67,55 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Как напомнил портал NewsVo, в 2021 году родители учеников школы №28 записывали видеообращение к президенту, в котором просили помочь им решить вопрос с ремонтом стадиона. По их словам, этот вопрос не решался более десяти лет.

Как шутят в соцсетях, обращаться президенту по поводу школьных проблем нужно пока дети еще в ясельках.