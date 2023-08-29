Работы Ильи Репина прибыли в Вологодскую областную картинную галерею

Выставка работы Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея будет работать в Вологодской областной картинной галерее на Мара,34.

Картины, портреты, рисунки и акварели художника уже привезены в Вологду.

«Демонстрируя творчество Ильи Ефимовича Репина, мы представляем легендарную эпоху становления национальной русской школы живописи, своеобразие и жизнеутверждающая сила которой востребованы нашим обществом и сегодня», – отмечают в Вологодской областной картинной галерее.На выставке будут представлены как известные работы художника, так и произведения, редко появлявшиеся в экспозициях. Среди них «Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны» или один из вариантов его легендарной картины «Александр Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года».

В графике И.Е. Репин представлен иллюстрациями литературных произведений великих писателей – Л.Н. Толстого и В.М. Гаршина, историческими и бытовыми зарисовками. Его интересовало не только творчество своих коллег, но и современная музыка, литература, театр.

Выставка «Илья Репин. Из собрания Государственного Русского музея» начнет работу с 8 сентября и будет действовать до 12 ноября. Для юношества - действует Пушкинская карта.