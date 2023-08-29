В Вологодской области снизилось количество жертв на дорогах

В 2023 году в Вологодской области снизилась смертность в ДТП. Данные были озвучены в рамках оперативного совещания у губернатора.

Статистика сообщает, что уменьшилось количество жертв дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала года на региональных дорогах погибли 68 человек, а в 2022 году за тот же период - 89. Чаще всего причинами аварий становятся несоблюдение скоростного режима, выезд на встречку, нарушение ПДД пешеходами. Пьяные за рулем - не редкость. С января в Вологодской области за пьяную езду возбудили 2854 административных дел, 6340 дел - за выезд на встречную полосу движения. Как сообщал сайт КП-Вологда, запущен в работу квадрокоптер. С его помощью удалось привлечь 13 водителей к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения.

В регионе появился анонимный чат-бот: за месяц работы зафиксировал около 70 обращений жителей, по результатам которых сотрудники ГИБДД возбудили три дела об административном правонарушении, - говорится в сообщении.