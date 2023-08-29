На Вологодчине медики на селе получат земельные участки

В Вологодской области медработники, имеющие среднее медицинское образование, фельдшеры и медсестры, работающие на селе, смогут получить в собственность земельные участки бесплатно для постройки дома. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Проект закона был одобрен на заседании Правительства Вологодчины. На данный момент таким правом могут воспользоваться только врачи. Для этого необходимо заключить бессрочный либо на пятилетний срок трудовой договор и работать в государственных учреждениях здравоохранения области, расположенных на территории сельских (городских) поселений муниципалитетов.

Сегодня на Вологодчине в ЦРБ, сельские ФАПы и врачебные амбулатории требуется более 140 сотрудников со средним специальным медицинским образованием. По поручению Губернатора разработан ряд мероприятий, направленных на решение кадровых проблем в здравоохранении.