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НовостиОбщество29 августа 2023 9:20

В Череповце открыли обновленный зал филармонического собрания

Ремонт прошел впервые за 25 лет
Евдокия САХАРОВА

В Череповце на Советском проспекте, 35 а открылся отремонтированный зал филармонического собрания. В этом году зданию исполняется 110 лет. О радостном событии сообщил мэр города Вадим Германов.

«Важная задача, которая стояла при ремонте, — сохранить исторические детали. Строители утеплили оконные проемы, выровняли стены, обновили пол, потолок и двери. Внутренним ремонтом дело не ограничится. На средства компании „Северсталь“ в рамках работ по реконструкции Советского проспекта будет отреставрирован и фасад здания. Работы уже начались», — сказал Вадим Германов.

После реконструкции здание будет выглядеть как в 1913 году.