В Череповце на Октябрьском мосту появилась метеостанция

В городе металлургов на Октябрьском мосту появилось измерительное устройство. На съезде с моста в сторону Зашекснинского района установили метеостанцию. С ее помощью будут отслеживать состояние воздуха и асфальта, чтобы быстрее реагировать на изменение погоды и дорожных условий.

«Станция российского производства, она часть интеллектуальной транспортной системы. Один из датчиков измеряет давление, влажность, количество осадков, направление ветра, температуру. Датчик дорожного полотна определяет количество осадков на асфальте, наледь, снег. Это нужно, чтобы рассчитывать скорость транспортного потока. Исходя из погоды, интеллектуальная система сама будет вносить корректировки. Данные с метеостанции уже идут, накапливаются. Станция такого типа установлена в Череповце впервые», — сообщил директор Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий Андрей Лужинский.