В Вологде прохожие обнаружили тело бездомного у заброшенного сарая

В Вологде в минувший понедельник, 28 августа, на улице Граничной найдено тело мужчины рядом с заброшенным сараем. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В полицию обратился владелец одного из гаражей в ГСК «Звезда», возле которого находится сарай. Погибшим оказался 47-летний вологжанин. Правоохранители не обнаружили следов борьбы и насилия. Мужчина не имел места жительства и работы.

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.