Десять вологодских учителей получат по 200 тысяч рублей

Учителя из Череповца получат федеральные премии по 200 тысяч как победители престижного конкурса Минпросвещения.

Как сообщил губернатор Олег Кувшинников, две премии получать учителя из Череповца, шесть учителей из Вологды и двое учителей из Тотемского и Великоустюгского районов. Всего премии получат 1250 учителей по всей России.

«Федеральные премии в 200 тысяч рублей педагоги завоевали благодаря кропотливой многолетней работе. Премии будут вручены до 5 октября, когда учителя страны будут отмечать профессиональный праздник. Продолжим поощрять лучших педагогов и на региональном уровне», — пообещал Олег Кувшинников.

Вот список победителей:

- учитель математики Вологодского многопрофильного лицея Александр Чегодаев;

- учитель физики, информатики, астрономии Тотемской школы № 1 Надежда Семакова;

- учителя начальных классов Центра образования № 42 Татьяна Сидельникова и школы № 33 г.Вологды Татьяна Шарапина;

- учитель музыки, мировой художественной культуры школы № 16 г.Вологды Инна Колесникова;

- учитель истории и экономики школы № 41 г.Вологды Елена Кринкина;

- учитель русского языка и литературы Образовательного центра № 11 г.Череповца Ольга Алешина;

- учитель информатики школы № 17 г.Череповца Елена Ветер;

- учитель географии и экономики школы № 26 г.Вологды Светлана Щербакова;

- учитель математики Великоустюгской гимназии с углубленным изучением отдельных предметов Елена Глебова.