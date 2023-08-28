Шестнадцатый гуманитарный конвой отправился из Череповца в зону СВО

Шестнадцатый гуманитарный конвой отправился из Череповца в зону проведения СВО. Сообщил мэр города Вадим Германов. На видео, размещенном в сети, запечатлено, как закладывается груз. В числе грузчиков - и сам мэр. Общий вес груза составил 25 тонн.

"Сохраняем традицию ежемесячных отправок", - сообщил градоначальник. По его словам, основной груз - посылки для военнослужащих от родных и близких.

Также выполнены заказы солдат - закуплены тепловизоры, приборы ночного видения и другое оборудование для решения боевых задач и налаживания быта в полевых условиях.

К выходным посылки дойдут до адресатов.