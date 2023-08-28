Лось столкнулся с двумя автомобилями на вологодской трассе

В Сямженском районе произошло ДТП с лосем. Причем сбитый машиной лось упал на другой автомобиль.

Лось погиб, один человек пострадал. Как сообщает ГИБДД по Вологодской области, авария случилась на 597 километре трассы М8 «Холмогоры».

26 августа в 20:30 43-летний мужчина на автомобиле «Тойота Региус» сбил на трассе лося. От удара животное выбросило на встречку, там ехал автомобиль «Лада Веста» под управлением 47-летнего мужчины. Лось погиб.

Пострадал 19-летний пассажир «Лады», он ехал на заднем сиденье справа. Бригада «скорой» осмотрела его и оставила на месте ДТП.