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НовостиОбщество28 августа 2023 12:47

Лось столкнулся с двумя автомобилями на вологодской трассе

Животное погибло, пострадал человек
Источник:kp.ru

В Сямженском районе произошло ДТП с лосем. Причем сбитый машиной лось упал на другой автомобиль.

Лось погиб, один человек пострадал. Как сообщает ГИБДД по Вологодской области, авария случилась на 597 километре трассы М8 «Холмогоры».

26 августа в 20:30 43-летний мужчина на автомобиле «Тойота Региус» сбил на трассе лося. От удара животное выбросило на встречку, там ехал автомобиль «Лада Веста» под управлением 47-летнего мужчины. Лось погиб.

Пострадал 19-летний пассажир «Лады», он ехал на заднем сиденье справа. Бригада «скорой» осмотрела его и оставила на месте ДТП.