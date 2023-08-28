Вологжанина осудили за гибель младенца в реке

В Вологодской области осудили отца, по вине которого погибла годовалая дочь. ЧП случилось на территории Бабушкинского округа в прошлом августе. Семья попала в аварию, автомобиль вылетел в реку. Девочку спасти не удалось, она захлебнулась. Как сообщила пресс-служба судов Вологодской области, состоялся суд над водителем.

52-летний мужчина за рулем кроссовера «Toyota Highlander» превысил максимальную скорость и вылетел в реку Енгиш, где автомобиль перевернулся на крышу.

Подсудимый признал вину и рассказал, что когда стал захлебываться водой, отстегнул свой ремень безопасности, попробовал отстегнуть дочь, но у него не получилось. Как выбрался сам из машины, мужчина не помнит. Все двери оказались заблокированы. Супруга со старшей дочерью уже выбрались наружу. Отец же залез через заднее стекло в автомобиль, но не смог отстегнуть ремни безопасности, которыми была пристегнута младшая дочь. Потом к машине прибежали люди. Мужчинам удалось перевернуть машину на бок, только тогда удалось вытащить ребенка.

Тотемский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на тот же период.