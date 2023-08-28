В Тотьме мужчина крал чужие велосипеды, чтобы починить свой

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тотьме удалось поймать серийного вора велосипедов. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

У жильцов одного из домов начали пропадать средства передвижения. Один из велосипедов марки "Стелс" стоил 21 500 рублей, второй – 4000 рублей.

Полицейским удалось найти оба транспортных средства недалеко от места пропажи. У одного из них не хватало заднего колеса. Правоохранители заметили мужчину на велосипеде, который при виде них прибавил скорость. Однако уйти ему не удалось.

28-летний задержанный оказался хозяйственным мужчиной. Он признался в кражах и объяснил, что его велосипеде лопнуло колесо и ему нужен был ремонт. Поэтому он разобрал на запчасти велосипеды соседей. Колесо от первого не подошло, а вот от второго оказалось в самый раз.

Мужчине за такие проделки грозит до 2 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.