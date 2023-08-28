В Тотьме нашли вандалов, купавшихся в фонтане

Снимок с камеры видеонаблюдения

В Тотьме удалось установить личности хулиганов, которые в ночь с 11 на 12 августа испортили фонтан в центре города. Молодые люди решили искупаться в чаше, попутно ломая устройства подачи воды. Вандалы так развлекались в только что благоустроенном сквере мореходов. Таким образом тотьмичи отмечали День города.

Администрация Тотемского округа отметила, что для самих хулиганов выходка могла закончиться куда плачевнее: они могли получить удар электрическим током.

Личности нарушителей помогли установить записи с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". По камерам можно отследить перемещения вандалов. В ближайшее время молодые люди будут привлечены к ответственности.