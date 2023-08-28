В Череповце мотоциклист на полной скорости влетел в столб

Фото: Областной УГИБДД

В Череповце в минувшее воскресенье напротив дома № 50А по Кирилловскому шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста. В половину четвертого часа дня 22-летний молодой человек, управляя мотоциклом Husqvarna. Как сообщила пресс-служба ГИБДД, череповчанин выбрал небезопасную скорость движения. В результате, водитель влетел на полной скорости в столб с дорожными знаками и упал с него.

Молодой человек получил травмы, медики госпитализировали гонщика в областную больницу на Данилова.

Кроме того, транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.