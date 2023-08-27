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НовостиОбщество27 августа 2023 20:18

Под Вологдой пропал сурикат Кокос

Животное привито и пугливо
Евдокия САХАРОВА

Под Вологдой поселился бесхозный сурикат. Об этом сообщила порталу «Город Во» хозяйка пропавшего животного. Любой, кто его найдет, может оставить экзотичное животное себе.

«На заправке «Лукойл» около Вологды (Шастино) потерялся домашний сурикат Кокос (все прививки сделаны). Очень пугливый. Сердечно просим приютить в добрые руки. Сами уезжаем на ПМЖ в другой регион, поэтому вернуться за ним не сможем», — заявила хозяйка.

Напомним, сурикат – это млекопитающее семейства мангустовых. Обитает в Южной Африке. Сурикатом, например, является знаменитый Тимон из мультфильма «Король лев». Надеемся, что Кокос найдет себе новый дом.