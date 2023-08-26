Два детских садика в Вологде переоборудованы в начальные школы

В Вологде здания детсадов №78 и №110 переоборудовали под начальные классы. В них будут заниматься более 200 учеников - уже с 1 сентября. Это ребята из школ №7 и №24. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В здании детского сада № 78 будут размещены четыре первых класса школы № 7. Три из них общеобразовательные, один – для детей с задержкой психического развития. Также открывается ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. На сегодняшний день в помещениях выполнен ремонт и закуплена необходимая мебель для 103 первоклассников.

Помещение поможет школе сократить обучение детей во вторую смену на 15 % в школе № 7.

В здании детского сада № 110, где готовят помещения для первоклассников и второклассников школы №24, сейчас ведутся ремонтные работы, поставляется необходимая учебная мебель. Здесь с 1 сентября будут обучаться 130 детей в шести классах. Параллельно с ними будет работать детский сад.

На переоборудование части помещений детских садов под начальные классы были выделены средства из городского бюджета в размере 13,9 млн рублей.