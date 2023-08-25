Девушка, сбившая насмерть череповецких детей, вышла на свободу

Девушка, сбившая в 2021 году череповецких детей в Солнцево, вышла по УДО. Об этом сообщает Скопинский районный суд в Рязанской области. Она направила ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, оно было удовлетворено.

Авария произошла 16 июля 2021 году. 18-летняя девушка ехала по улице Авиаторов за рулем «Мазды», перед пешеходным переходом она не снизила скорость и сбила на нем троих детей, возраст которых от 8 месяцев до 4 лет. Двое детей - 5-летний Сережа из Череповца и его 4-летний брат Рома погибли. Их 8-месячная сестренка находилась в коляске и выжила.

Мальчики были похоронены под Череповцом - откуда были их родители.

Девушка на суде признала вину. В ноябре 2021 году автомобилистку приговорили к пяти годам колонии поселения. Кроме поселения девушка находилась в СИЗО - после гибели второго ребенка ей был отменен домашний арест.