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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:06

Пьяный вологжанин убивал собаку топором и попал под суд

Его признали виновным
Иван Чухнин

В Кичменгско-Городецком районе осудили жестокого мужчину - он ударил несколько раз собаку топором.

В итоге 45-летний местный житель признан виновным в покушении на жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП случилось 15 марта: мужчина, будучи пьяным, подошел к своей собаке, которая была привязана к сарайке, и нанёс ей несколько ударов топором. Полагая, что он убил собаку, мужчина оттащил ее к дороге и закидал снегом.

Но пёс остался жив. Его обнаружила местная жительница, она позвонила своей подруге, а та сообщила о ЧП к волонтёрам общества защиты животных.

Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ.