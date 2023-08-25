Пьяный вологжанин убивал собаку топором и попал под суд

В Кичменгско-Городецком районе осудили жестокого мужчину - он ударил несколько раз собаку топором.

В итоге 45-летний местный житель признан виновным в покушении на жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП случилось 15 марта: мужчина, будучи пьяным, подошел к своей собаке, которая была привязана к сарайке, и нанёс ей несколько ударов топором. Полагая, что он убил собаку, мужчина оттащил ее к дороге и закидал снегом.

Но пёс остался жив. Его обнаружила местная жительница, она позвонила своей подруге, а та сообщила о ЧП к волонтёрам общества защиты животных.

Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ.