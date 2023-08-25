Следователи уточнят причины гибели женины, найденной в реке у усадьбы Гальских

СУ СК сообщает, что начата проверка по факту гибели 45-летней женщины в Череповце. Как сообщалось накануне, ее тело обнаружили 24 августа в реке Шексна возле усадьбы Гальских. Череповчанка ушла из дома ночью 21 августа и не вернулась. Были организованы поиски, распространены ориентировки. Поисками занимались полиция и волонтеры. Заявка в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» поступила вечером 22 августа. Поиски велись в городе и лесу, в них участвовали около 50 человек.

«Проводится доследственная проверка. По приметам погибшая схожа с пропавшей, которую искали волонтеры в Череповце. Проводится судебная экспертиза для установления причины смерти. По итогу будет принято процессуальное решение», — сообщили в управлении областного Следственного комитета.