В Соколе благоустроили территорию около Ледового дворца

В СВ Соколе завершились работы по благоустройству территории у Ледового дворца «Сокол – Арена», сообщает глава Сокольского округа Юрий Васин ВКонтакте.Напомним, что проект реализуется в рамках программы «Народный бюджет».

Сделаны дорожки и площадка из тротуарной плитки, появился новый тротуар от улицы Советской до дома №78. Дополнят сквер две мачты уличного освещения. Позднее озеленят прилегающую территорию.

В сквере планируется установить тематический арт-объект, "который станет изящным дополнением нашего Ледового дворца", сообщает Юрий Васин.