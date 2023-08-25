Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 8:28

В Соколе благоустроили территорию около Ледового дворца

В придворцовом сквере скоро должен появиться арт-объект
Иван Чухнин

В СВ Соколе завершились работы по благоустройству территории у Ледового дворца «Сокол – Арена», сообщает глава Сокольского округа Юрий Васин ВКонтакте.Напомним, что проект реализуется в рамках программы «Народный бюджет».

Сделаны дорожки и площадка из тротуарной плитки, появился новый тротуар от улицы Советской до дома №78. Дополнят сквер две мачты уличного освещения. Позднее озеленят прилегающую территорию.

В сквере планируется установить тематический арт-объект, "который станет изящным дополнением нашего Ледового дворца", сообщает Юрий Васин.