Владелец внедорожника взыскал с райбольницы на Вологодчине почти 2 млн рублей

Иномарку удалось отремонтировать, а вот людей воскресить не смогли.

При аварии погибли два человека.

Тотемская районная больница по решению суда должна выплатить почти 2 млн рублей за ДТП: виновником его был работник лечебного учреждения.

Как сообщалось ранее, 5 декабря 2022 года на дороге Тотьма-Никольск произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ, принадлежащего БУЗ ВО «Тотемская ЦРБ».

Автомобиль УАЗ, за рулем которого находился 66-летний водитель, при повороте врезался в автомобиль Тойота Ленд Крузер, за рулем которого находился 70-летний мужчина.

В результате аварии и водитель автомобиля «УАЗ», работник тотемской больницы, и его пассажир скончались.

Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП произошло по вине водителя УАЗа.

За ДТП страховая компания перечислила владельцу Тойоты 400 000 рублей. Но общий ремонт машины обошелся мужчине почти в 2,3 млн рублей.

За остальной суммой он и обратился в суд. Владелец потребовал с тотемской ЦРБ 1 879 288 рублей,а также компенсации морального вреда в размере 50000 рублей, судебных расходов в сумме 27869 рублей.

«В судебном заседании представитель ЦРБ иск признал», - сообщает пресс-служба судов области.

В результате тотемский суд взыскал с ответчика в пользу истца возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП в размере 1 879 288 рублей и судебные расходы в размере 27596 рублей.