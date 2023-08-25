Под Вологдой в старой веранде мужчина нашел семь гранат, несколько запалов и пистолет

Фото:Росгрвардия.

В Вологодской области мужчина нашел ящик с боеприпасами. Он разбирал веранду старого дома в деревне Захарово Вологодского округа. Работы пришлось приостановить и вызвать взрывотехников.

Сотрудники Росгвардии обследовали находку: в старом чемодане находилось 7 гранат, несколько запалов и стартовый пистолет. Правоохранители изъяли боеприпасы и передали их на экспертизу.

"Сотрудники Росгвардии напоминают, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо отойти на безопасное расстояние, не трогать и не передвигать находку, не приближаться и не подпускать никого к ней, а также в кратчайшие сроки сообщить об обнаружении данного предмета в правоохранительные органы", - пояснили в пресс-службе ведомства.