В Алечевск из Череповца перевезли асфальтовый завод

Олег Кувшинников встретился с вологодскими дорожниками в Алчевске.

Вологодчина помогает проводить масштабные работы по ремонту подъезда к Алчевску в Луганской Народной Республике. Олег Кувшинников во время своей поездки проинспектировал ход работ.

Подъезд к городу Алчевску называют «Дорогой жизни». Он соединяет город с трассой на Луганск и Донецк. По ней осуществляется снабжение: доставляются продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, строительные материалы и другое. "Подъезд находится в непригодном состоянии, зиму бы асфальт не пережил", - говорят местные жители.

Отремонтировать подъезд планировалось в 2025 году, однако по решению Правительства Вологодской области сроки перенесли на два года раньше.

Для этого даже из Череповца привезли асфальтобетонный завод мощностью 120 тонн в час. Он позволит при ремонте дороги использовать современную асфальтобетонную смесь.

" Подъезд к Алчевску приведем в порядок это осенью. На всех 1350 метрах будет уложен качественный современный асфальт в два слоя", - прокомментировал губернатор Олег Кувшинников.

Работы череповецкие дорожники планируют завершить до конца октября. После этого будет нанесена разметка.

Напомним, в прошлом году при поддержке Вологодской области в городе были отремонтированы участки улиц Липовенко и проспекта Металлургов.