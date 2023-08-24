Под Сямжей пьяная женщина за рулем без прав убила себя и брата

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Сямженском районе суд рассмотрел дело автолюбителя, который передал управление своего автомобиля "Грейт Волл" нетрезвой 51-летней женщине без водительских прав, а сам сел на пассажирское сиденье.

Смертельно ДТП произошло 31 июля в 22:55 на 19 километре автодороги Алферовская — Житьево — Сямжа. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Погибла дама за рулем и ее брат. Ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

«Собственник автомобиля с протоколом об административном правонарушении не согласился. Суду пояснил, что запаха алкоголя от лица, которому передал право управления транспортным средством, не чувствовал. Не знал, что женщина находится в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на один 1,5 года.