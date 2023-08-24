В Череповце на Октябрьской набережной появится конь, гребень, ключ, подвеска и бусы

В Череповце планируют благоустройство Октябрьской набережной. На территории планируется установить арт-объекты в виде трехметрового коня, гребня, старинного ключа, подвески и бус. Об этом рассказал руководитель проектной группы «ШАГИ» Михаил Приёмышев.

«В общую концепцию набережной отлично впишется историческая аллея с пятью арт-объектами. В их основе древние изделия, которые нашли во время археологических раскопок. Эти изделия хранятся в Музее археологии. Среди них подвеска, бусы, традиционная игрушка в виде деревянного коня, гребень и старинный ключ. Мы их масштабируем, установим вдоль булыжной мостовой в глубине этого участка набережной. Ширина мостовой, спускающейся к реке, — около полутора метров, — говорит Михаил Приёмышев. — В целом проект подразумевает сохранение образа леса у реки. Объекты и навесы тоже будут с природным дизайн-кодом. Фишка проекта — экотропа, она будет проходить среди деревьев».